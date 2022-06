Attentats du 13-Novembre : sorti de prison cette nuit, l'accusé Farid Kharkhach placé en rétention

Farid Kharkhach a été ensuite conduit au commissariat de Nanterre où il se trouvait toujours ce jeudi matin. "J'ai pu là-bas m'entretenir avec lui. Au commissariat, on lui a répété qu'il avait une obligation de quitter le territoire français et qu'il allait être placé en centre de rétention et qu'il allait passer vraisemblablement devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures".

Selon ses conseils, Farid Kharkhach est "effondré" après cet événement inattendu. "En plus, il prenait des médicaments pour ses tocs et ses angoisses mais il n'y a plus accès. Il a pu voir un médecin mais ce dernier ne peut lui prescrire les médicaments qu'il prenait", déplore-t-il.