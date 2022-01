Attentats du 13-Novembre : la radio d'une victime du Bataclan mise aux enchères par un chirurgien, l'AP-HP dénonce un comportement "indigne"

Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP a fustigé un "acte scandaleux [...] d'une gravité exceptionnelle" et fait part de sa "vive indignation" sur les réseaux sociaux. "Cet acte est contraire à la déontologie, met en cause le secret médical, va à l'encontre des valeurs de l'AP-HP et du service public", continue-t-il. L'administration de l'AP-HP va, sans délai, saisir l'ordre des médecins et les "ministres qui disposent du pouvoir disciplinaire", conclut le dirigeant.