Attentats du 13 novembre : Mohamed Abrini mis en examen en France

C’est un transfert express. Actuellement incarcéré à la prison de Nivelles, en Belgique, le terroriste présumé Mohamed Abrini a été transféré sous escorte GIGN, ce lundi 30 janvier auprès des autorités françaises pour y être entendu par l’un des juges d’instruction en charge de l’enquête sur les attentats du 13 novembre. Un interrogatoire de première comparution au terme duquel le magistrat lui a signifié sa mise en examen, explique à LCI son avocat belge, Stanislas Eskenazi.

"L'homme au chapeau" aperçu sur les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles, le 22 mars 2016, a été mis en examen de huit chefs d'accusation. Parmi ces derniers, association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes, ou encore complicité d'assassinats et complicité de fabrication, transport et détention, en bande organisée, de substances et produits incendiaires et explosifs en vue.