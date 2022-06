Attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam condamné à la peine la plus lourde du code pénal

Le magistrat a également précisé que "la cour a estimé que la ceinture explosive" que portait l'accusé le 13 novembre 2015 "n'était pas fonctionnelle". "Ce qui remet sérieusement en question les déclarations de Salah Abdeslam quant à son renoncement", fait valoir la cour. L'accusé avait assuré au cours de l'un de ses interrogatoires avoir renoncé à se faire exploser par "humanité".

À l'énoncé de la sanction et jusqu'à la levée de l'audience, Salah Abdeslam, qui parfois avait été très prolixe au cours de ces dix mois d'audience ou enclin à faire part de sa colère, n'a pas réagi. Ses avocats Me Olivia Ronen et Me Martin Vettes n'ont pas non plus souhaité faire de commentaire à l'issue de l'audience. "Pas ce soir", a confié l'un d'eux à TF1info.