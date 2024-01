Attentats de Trèbes et Carcassonne : le procès s'ouvre ce lundi à Paris, qui sont les sept accusés jugés ?

Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, perpétrés le 23 mars 2018, s’ouvre ce lundi à Paris. Sept proches du djihadiste Radouane Lakdim seront jugés du 22 janvier au 23 février 2024. TF1info fait le point sur les profils des accusés.

Ils seront sept sur le banc des accusés. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, perpétrés le 23 mars 2018, s'ouvre ce lundi à 9h30 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il se tiendra jusqu'au 23 février. Seront jugés sept proches de Radouane Lakdim, le djihadiste qui a tué quatre personnes, dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et blessé quinze autres à Trèbes et à Carcassonne avant d'être abattu par le GIGN.

Devant la cour d'assises spéciale de Paris, aucun des sept proches de Radouane Lakdim – six hommes et une femme âgés de 24 à 35 ans comparaissant pour la plupart libres sous contrôle judiciaire – ne sera jugé pour complicité des crimes commis. Ils comparaîtront surtout pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", punie d'un maximum de 30 ans de réclusion criminelle. TF1info fait le point sur les profils des accusés qui feront face à la cour.

La petite-amie et des amis proches de l'assaillant jugés

Sera ainsi jugée Marine Pequignot, la petite amie de Radouane Lakdim âgée de 18 ans à l'époque et très radicalisée également. Elle savait, selon l'accusation, ce dont il était capable. Aux enquêteurs, elle a expliqué qu'il adorait les armes (il avait "cinq ou six machettes et des couteaux", "deux fusils à pompe", un pistolet) et disait souvent que "par rapport aux mécréants, il allait péter les plombs".

Ahmed Arfaoui, 29 ans, beau-frère de Radouane Lakdim, est de son côté soupçonné d'avoir "nettoyé" en catastrophe l'appartement du jihadiste le jour de l'attentat avant la perquisition, en emportant un grand sac plein.

Est également renvoyé devant la cour Samir Manaa, 28 ans, l'ami qui a accompagné Radouane Lakdim dans le magasin de chasse et pêche où l'assaillant a acheté le couteau qui a mortellement blessé Arnaud Beltrame. Pour l'accusation, cet ami connaissait pourtant "ses velléités jihadistes et sa dangerosité".

Reda El Yaakoubi, 34 ans et considéré comme le "chef" du trafic de drogue de la cité, est quant à lui accusé d'avoir fait travailler Radouane Lakdim, "aidant de ce fait matériellement et financièrement" l'assaillant alors qu'il était "parfaitement conscient" de son état d'esprit : Lakdim posait sur les réseaux sociaux avec des armes sur fond d'appel au jihad, parlait régulièrement de "tuer les mécréants", et prévenait qu'il passerait "sur BFMTV" selon des proches.

Enfin, comme le rappelle La Dépêche du Midi, Sofian Boudebbouza, 25 ans, sera aussi jugé à partir de lundi. Cet homme a entretenu de nombreux contacts avec le terroriste sur les réseaux sociaux et partagé des textes religieux incitant au passage à l'acte sur un forum djihadiste. Sofiane Manaa, 32 ans, est quant à lui poursuivi pour des délits connexes en lien avec des détentions d'arme et soupçonné d'avoir apporté un soutien à son frère, Samir, en abritant des armes sur lesquelles l'ADN de Radouane Lakdim a été découvert. Le quotidien régional cite également Baghdad Haddaoui, âgé de 35 ans, très proche de Radouane Lakdim et accusé de non-dénonciation de crime.

La sanglante cavale de Radouane Lakdim

Les faits pour lesquels ces sept personnes seront jugées pendant cinq semaines remontent à bientôt six ans. Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, un dealer de 25 ans d'une cité difficile de Carcassonne (Aude), très radicalisé et fiché S, tue un homme de 61 ans et en blesse un autre sur un parking de sa ville, avant de voler leur véhicule. L'assaillant poursuit son périple et tire sur un policier en plein footing, le blessant gravement. C'est un peu avant 10h30 que Radouane Lakdim s'engouffre dans le supermarché Super U de Trèbes, abat le chef-boucher de 50 ans ainsi qu'un client de 65 ans d'une balle dans la tête puis prend en otage une agente d'accueil de 39 ans.

Il lui ordonne d'appeler la gendarmerie. Au téléphone, il ne laisse planer aucun doute sur ses motivations, se présentant comme un "brigadier de l'État islamique", évoquant les bombardements de la France en Syrie, demandant la libération de Salah Abdeslam (seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015 en France). Au bout d'une heure, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, entre et convainc le jihadiste de le prendre otage, lui, à la place de l'agente.

Le GIGN (unité d'intervention d'élite de la gendarmerie) donne l'assaut vers 14h30. Radouane Lakdim est abattu. Arnaud Beltrame, grièvement blessé au couteau au niveau du cou par l'assaillant, décédera à l'hôpital. Un hommage national est rendu quelques jours plus tard aux Invalides à Paris, à celui qui est unanimement qualifié de "héros". "Sa grandeur a sidéré la France", dira le président Emmanuel Macron.

L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique (EI), une revendication opportuniste selon les enquêteurs, aucun contact avec l'assaillant n'ayant été établi.