Aube : après avoir frappé ses jumeaux à la hachette, le père n'en "conserve aucun souvenir"

Lundi 9 janvier au soir, un homme appelait le 17 pour signaler la présence d'un individu dans l'une des dépendances de sa maison, située dans l'Aube. Un peu plus tard, les gendarmes interpellaient le suspect qu'ils recherchaient depuis trois jours et pour lequel un appel à témoins avait été diffusé la veille sur les réseaux sociaux et dans les médias.

L'individu en question avait pris la fuite le vendredi précédent, dans la soirée, après avoir frappé à la hachette ses deux jumeaux âgés de 11 ans et blessé son épouse qui tentait de s'interposer à leur domicile de Montreuil-sur-Barse, commune de 307 habitants située à quelques kilomètres au sud-est de Troyes, dans l’Aube. Il avait ensuite incendié la maison, puis pris la fuite à bord de son véhicule. La mère de famille avait donné l'alerte. Elle et ses enfants avaient été extraits in extremis de leur maison en flammes.

La voiture du suspect avait été retrouvée le soir même non loin des lieux du crime. Lui demeurait introuvable, malgré l'appel à témoins et une vingtaine d'appels, jusqu'à ce coup de fil, lundi dernier.