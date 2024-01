Aube : radié depuis cinq ans, l'ex-médecin a continué à exercer dans... 16 hôpitaux

Un homme âgé de 73 ans a été interpellé le 10 janvier dernier dans l'Aube. Radié de l'ordre des médecins en 2018, ce dernier a continué à exercer illégalement pendant cinq ans dans 16 hôpitaux français. Il sera jugé pour ces faits le 3 juin prochain devant le tribunal judiciaire de Troyes.

Tout a commencé il y a quelques semaines après un signalement du président de l'Ordre des médecins du département de l'Aube, suivi de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Troyes. Celle-ci, menée par la Brigade de recherches de Fontainebleau, visait des faits d'exercice illégal de la médecine pratiqués par un ancien médecin.

Ce dernier, âgé de 73 ans, avait en effet été radié de l'ordre des médecins en 2018. Malgré cette radiation, l'individu avait, entre 2018 et 2023, effectué des remplacements allant de quelques jours à plusieurs semaines "dans plus de 16 hôpitaux, implantés dans différents départements", révèle ce jeudi la procureure de la République de Troyes, Julie Bernier, dans un communiqué.

259.000 euros de salaire !

Pour être recruté, le mis en cause fournissait à chaque embauche ses diplômes de médecine et utilisait même parfois une carte d'inscription à l'Ordre des médecins falsifié à l'aide d'une de ses anciennes cartes. Il choisissait notamment des établissements situés dans des déserts médicaux où il existe une pénurie de médecins

Démasqué par les enquêteurs et les professionnels de santé, le médecin a été interpellé le 10 janvier dernier et placé en garde à vue. Les perquisitions ont permis de découvrir des ordonnances datées de 2023 et des photocopies de sa fausse carte de médecin de 2022. "Au total, lors de ses différents remplacements entre 2018 et 2023, le mis en cause avait perçu pour son activité illégale 259.000 euros de salaires", révèle le parquet de Troyes.

Au terme de sa garde à vue, l'ancien médecin a été déféré au parquet de Troyes et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Troyes le 3 juin 2024 à 13h30.