Max Verstappen en excès de vitesse près de Nice : la vidéo du pilote de Formule 1 fait polémique

Difficile de donner une réponse claire et définitive à cette question. Quoi qu'il en soit, la vidéo devrait probablement finir entre les mains de la gendarmerie nationale. En effet, les gendarmes disposent d'une cellule dédiée à l'analyse de ces vidéos. Bien qu'il soit possible de distinguer la vitesse du bolide, Max Verstappen pourrait ne pas être sanctionné pour excès de vitesse. Et ce, parce que le relevé ne sera pas homologué.

En revanche, il est tout autant interdit de circuler sur la voie de gauche au risque de recevoir une amende de... 35 euros et d'avoir un casque ou des écouteurs au volant. Cette dernière infraction est sanctionnée d'une amende de 135 euros.