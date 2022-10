Vignette Crit'Air : les arnaques fleurissent en ligne et par SMS

Il n'existe pas de modèle unique pour ces arnaques, mais l'on retrouve le plus souvent un mode opératoire similaire. Un particulier, qu'il soit véhiculé ou non, va recevoir un message l'invitant généralement à régulariser sa situation dans un délai précis. Une menace de contravention est souvent brandie afin d'inciter les destinataires à se procurer la fameuse vignette. Que ce soit par SMS ou désormais aussi par e-mail, un lien est joint au message, renvoyant vers une plateforme donc le but est de récupérer de l'argent ou des données bancaires. Ces dernières peuvent ensuite être revendues et exposer les personnes abusées à d'autres désagréments.