15 par heure : les chiffres incroyables du vol de voiture en France

Autre enseignement : l'évolution des techniques. "Si certains "puristes" continuent de crocheter les serrures et de bidouiller les fils du démarreur pour dérober leurs proies, l’immense majorité des malfrats sont aujourd’hui passés à l’ère du piratage électronique", relève le magazine. Il indique ainsi que "plus de 70% des malfrats utilisent des outils électroniques de plus en plus perfectionnés, qui leur permettent de s’emparer d’un véhicule en moins de 3 minutes, voire, sur certains modèles, en à peine 40 secondes".

Selon Coyote, plus de 60% des véhicules volés, et non équipés de systèmes de récupération, ne sont jamais retrouvés et sont exportés notamment vers l'Afrique de l'Ouest, et dans certains pays d'Europe de l'Est. En tête du classement des voitures volées l'an dernier sur le territoire arrive le Toyota Rav4, un SUV, "victime en 2022 d’un redoutable passepartout électronique, que Monsieur Tout-le-monde pouvait se procurer sur internet". Suivent les Lexus NX, Audi A3 "3", Renault Megane 4 et Alfa Romeo Giulietta.