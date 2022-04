Automobiliste tué à Sevran : le policier mis en examen pour "violences volontaires"

Placé en garde à vue mercredi, le policier de 32 ans, "en état de choc" d'après les dires du procureur, n'avait pas pu être entendu plus tôt. Devant les enquêteurs, le fonctionnaire a affirmé "s'être senti en état de légitime défense" et a précisé "s'être placé au niveau de la vitre conducteur, avoir levé son arme en criant 'police !' et disait avoir tenté à plusieurs reprises d'ouvrir la portière qui était verrouillée", toujours selon le procureur. "Il voyait le conducteur enclencher une vitesse et accélérer fortement", a-t-il ajouté, déclarant avoir été "déséquilibré".

"À ce stade de l'enquête, la chronologie exacte de cet enchaînement très rapide n'est pas encore parfaitement établie", a insisté le procureur tout en précisant que les faits se sont déroulés "entre 12h22 et 12h23". Soit en moins d'une minute.