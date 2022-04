Automobiliste tué à Sevran par un policier : plus de 300 personnes à la marche blanche en mémoire de Jean-Paul

Le fonctionnaire a été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé samedi le parquet de Bobigny.

"Qu'est-ce que cela veut dire de tirer comme ça en pleine journée ? Il y avait d'autres moyens de l'arrêter que de le tuer", a dénoncé Samia, une voisine des parents de la victime. "Jean Paul, c'était un bosseur qui livrait des colis". Selon le récit de plusieurs habitants, la victime était un chauffeur indépendant qui travaillait avec un prestataire de livraison de colis.

Les avocats de la famille ont affirmé que la fourgonnette "n'était pas volée". Selon eux,"il y avait un différend avec la personne pour qui il travaillait qui refusait de le payer et qu'il a gardé la fourgonnette en attendant d'être payé". Pour Me Alimi, "le policier n'a aucune raison de tirer, il n'y pas de mise en danger et ne porte pas de brassard police".