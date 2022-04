Auxerre : polémique après un concours dans la police municipale pour déloger des SDF

Si cette pratique, illégale, a surpris la mairie de la ville, celle-ci a reconnu devant nos caméras des nuisances nocturnes de plus en plus récurrentes : "Nous avons des problèmes avec nos marginaux, pas avec les SDF - qui sont des gens qui ont eu des soucis, des accidents de la vie que je respecte -, mais nous avons, comme dans toutes les villes, des problèmes avec les marginaux qui invectivent les passants, font peur aux personnes âgées et aux familles. Et qui sont souvent alcoolisés donc ne se contrôlent pas", détaille Pascal Henriat, adjoint au maire (Modem) d'Auxerre.