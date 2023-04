Avalanche mortelle en Haute-Savoie : qui sont les six victimes ?

Un ciel bleu, des montagnes enneigées, et tout d'un coup, cette gigantesque coulée blanche qui a dévalé les pentes. Dimanche 9 avril, une avalanche s'est déclenchée à 11h27 sur le glacier d'Armancette, à 3500 mètres d'altitude, au-dessus de la commune des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. La masse de neige a parcouru 1600 mètres de dénivelé, mesurant 500 mètres de large et a emporté plusieurs skieurs partis en randonnée. Six d'entre eux n'ont pas survécu. TF1info revient sur le profil des victimes.