Avant le drame à Vaulx-en-Velin, les autres incendies meurtriers qui ont marqué ces dix dernières années

Quant à 2019, deux incendies ont été à déplorer dans la capitale. Trois personnes sont mortes et 28 ont été blessées dans un incendie le 22 juin dans un immeuble du XIe arrondissement de Paris, un bâtiment de six étages, qui abritait un restaurant, un hammam et des habitations. Quelques mois avant, dans la nuit du 4 au 5 février, dix personnes ont péri et 96 ont été blessées dans un violent incendie qui a ravagé un immeuble rue Erlanger à Paris, dans le XVIe arrondissement. Une femme atteinte de troubles psychiatriques, qui était en conflit récurrent avec un voisin, doit être jugée aux assises après avoir été accusée d'avoir lancé le feu. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier dans la capitale depuis 2005.

En 2018, le 31 octobre, six touristes français sont décédés dans l'incendie de leur maison de vacances à Saint-François, en Guadeloupe. Le 7 janvier, cinq personnes, dont deux sapeurs-pompiers, sont morts dans l'incendie d'une maison à Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais. L'année précédente, le 2 octobre, six personnes, dont quatre enfants, ont trouvé la mort et sept ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble HLM à Mulhouse. Un des habitants est condamné le 4 février 2021 à 25 ans de réclusion pour avoir volontairement déclenché le sinistre.