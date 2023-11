31 ans après la découverte de son corps, "la femme à la fleur tatouée" identifiée par Interpol

En mai dernier, Interpol a lancé sa campagne "Identify me". L'objectif ? Identifier les victimes sans nom dans plusieurs cold cases. L'organisation internationale de police criminelle a annoncé avoir élucidé l'une des 22 affaires en cours, celle de la "femme à la fleur tatouée".

Elle a décidé de lancer au printemps une grande campagne à destination du grand public afin de l'aider dans ses recherches. Six mois après l'arrivée d'Identify me, dont l'objectif est d'aider les enquêteurs à identifier les corps de 22 femmes retrouvés sur plusieurs décennies en Allemagne, Belgique et aux Pays-Pas, l'organisation internationale de police criminelle Interpol annonce que l'un de ces cold cases vient d'être élucidé... 31 ans après les faits.

Il s'agit de celui de "la femme à la fleur tatouée", une Britannique partie en Belgique en 1992, dont le corps a été retrouvé au fond d'une rivière d'Anvers le 3 juin de cette même année. La victime était alors vêtue de chaussures de randonnée de la marque Dag, d'un sweat-shirt rose clair avec l'inscription Splinter 1990 et d'un jogging à trois bandes gris et vert clair.

Identifiée grâce à son tatouage

Rita Roberts a pu être identifiée grâce à une "fleur noire tatouée sur son avant-bras gauche, avec des feuilles vertes et l'inscription 'R'Nick' en dessous", selon un communiqué d'Interpol. "Un membre de sa famille au Royaume-Uni a reconnu le tatouage dans les médias et a prévenu Interpol et les autorités belges, via la page web d'Identify Me", révèle l'organisation qui insiste sur le fait que depuis ses proches l'ont formellement identifiée.

À présent, "les autorités belges sollicitent le grand public pour éclaircir les circonstances de la mort de Rita Roberts", et toute information peut être "communiquée via un formulaire sur le site d'Interpol".

La famille exprime son chagrin

Dans une déclaration, la famille de Rita Roberts a indiqué être à la fois choquée et bouleversée par cette identification. "Il n'y a aucun mot qui puisse exprimer le chagrin que nous avons ressenti et que nous ressentons toujours aujourd'hui", a expliqué la famille, citée dans le communiqué d'interpol."Même si la nouvelle a été extrêmement dure à accepter, nous sommes très reconnaissants de savoir ce qui est arrivé à Rita", a-t-elle ajouté.

"Rita était une personne magnifique qui adorait voyager. Elle aimait sa famille, particulièrement ses neveux et ses nièces et a toujours voulu construire sa propre famille. Elle avait la faculté à illuminer chaque pièce dans laquelle elle se trouvait, et quels que soient les endroits dans lesquels elle s'est rendue, elle a toujours été la vie et l'âme de la fête. Nous espérons, où qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle repose en paix", a continué la famille. Celle-ci demande aux médias de ne pas la contacter et de la laisser faire son deuil.

Déjà 1250 contributions du grand public

Depuis mai, avec la campagne Identify me, Interpol publie sur son site internet et ses réseaux sociaux une sélection d'informations sur les victimes non identifiées. Ces informations étaient jusqu'alors réservées à usage interne et contenues dans ses "notices noires", dédiées à l'identification des restes humains.

Interpol annonce que depuis le début de la campagne en mai dernier, elle a récolté 1250 contributions du grand public.