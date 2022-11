Aveyron : deux enfants meurent dans l'incendie d'un immeuble

Les pompiers ont été alertés peu avant 9h30 ce samedi matin et, une fois à l'intérieur de l'appartement, ont découvert les deux enfants, âgés de six et neuf ans, "en arrêt cardiorespiratoire". Ces derniers ont été pris en charge par le SMUR, les services d'urgence et de réanimation, qui n'a pas réussi à les réanimer. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l'incendie, selon le parquet, tandis que les habitants de l'immeuble et de ses alentours ont été évacués.