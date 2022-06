Aveyron : deux parents décèdent dans un accident sur l'A75, les enfants indemnes

Une fois désincarcérés de l'habitacle, ils ont été transportés, en état de choc, à l'hôpital de Millau où ils ont été pris en charge. Plus d'une dizaine de sapeurs-pompiers de Nant et Millau, ainsi que les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière et des médecins, ont été mobilisés.