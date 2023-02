"Je l'ai sentie un peu perturbée" : Audrey Baltrons reste introuvable depuis le 13 février

Où est passée Audrey Baltrons ? Voilà plus de deux semaines que cette mère de famille de 39 ans n'a plus donné signe de vie. Le jour de sa disparition, le vendredi 10 février, elle dépose ses deux enfants, de 11 et 12 ans, aux collèges de Cransac et de Firmi, non loin de Decazeville en Aveyron. Elle passe ensuite un coup de fil à sa mère dans la journée, lui demandant d'aller "chercher les enfants" à l'école. Avant de se volatiliser soudainement, laissant sa famille dans l'angoisse.

"Ce fut très bref : 'Maman, tu peux aller chercher les enfants au collège ?' Puis ça a coupé", a raconté à La Dépêche du Midi Brigitte, la mère d'Audrey, relatant sa dernière conversation avec sa fille. "Je l'ai bien sentie un peu perturbée, je lui ai demandé si elle avait des soucis, si elle avait besoin d'aide, mais je n'ai pas réussi à la faire parler..." Après un week-end sans nouvelle, ses proches, rongés par l'inquiétude, reçoivent trois SMS, le lundi 13 février, en début de soirée. Des messages inhabituels qualifiés d'"angoissants" par Benjamin, le frère de la disparue, dans lesquels elle leur "demande de s'occuper des enfants".