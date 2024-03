Onet-le-Château : un homme tué après une altercation sur le parking d'un supermarché

Un quadragénaire est mort ce samedi dans l'Aveyron après une altercation sur le parking d'un supermarché. Avec sa femme, il venait de faire une remarque à un automobiliste au sujet de sa conduite imprudente. L'homme est décédé après avoir été frappé de plusieurs coups portés avec une arme blanche.

Mort pour avoir fait une simple remarque. Ce samedi, un homme et son épouse décident de s'interposer après avoir remarqué la conduite imprudente d'un automobiliste sur le parking d'un supermarché à Onet-le-Château (Aveyron). L'homme répond en sortant une arme blanche et porte plusieurs coups au couple. L'une des deux personnes touchées, un quadragénaire, est décédé peu après 20h30. Sa femme a, elle, été légèrement blessée et prise en charge par les pompiers.

L'auteur interpellé

L'auteur présumé des faits a été interpellé par la police. "Soutien et pensées pour les victimes de cette tragique agression survenue ce soir dans notre magasin d'Onet-le-Château dans l'Aveyron", a déclaré dans la soirée Dominique Schelcher, PDG de Système U, dans un message sur le réseau X.

