Avis d'enlèvement en Suisse : le père et ses deux enfants retrouvés en France

Mardi soir, la police cantonale de Genève avait lancé un avis de recherche avec un signalement précis concernant ce père de famille et ses deux enfants. "Monsieur Laurent V. s'est rendu le mardi 22 novembre vers 11 heures à la sortie de l'école du Pont-Bochet située sur la commune de Thônex (à six kilomètres de Genève, NDLR). Il a quitté les lieux en compagnie de ses enfants, Julie et Milo, âgés de 7 et 5 ans, et n'a donné aucune nouvelle depuis ce moment. Il pourrait se trouver, ainsi que ses enfants, en France voisine", précisait-elle dans un communiqué avec photos.

Dans un courrier envoyé entre mardi et mercredi à certains médias, le père de famille avait expliqué son geste. La Tribune de Genève, parmi les destinataires de la missive, rapportait que Laurent V. y indiquait "son désaccord profond avec diverses décisions du Service de protection des mineurs (SPMI) et du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE)". "Étant interdit de tout contact avec eux depuis une quarantaine de jours", il avait donc décidé, "par mesure de protection" selon lui envers ses enfants, "de les extraire momentanément de cette spirale institutionnelle fonctionnant en vase clos".