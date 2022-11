"La situation ne s'est pas améliorée" : le monde de la justice dénonce à nouveau des conditions de travail dégradées

Car une année après la publication d'une tribune retentissante, signée par 3000 magistrats, et dénonçant une "justice au rabais", son état n'a pas évolué, dénoncent les organisations professionnelles. Ce texte avait dénoncé des conditions de travail d'une institution rongée par une "grave perte de sens". Écrit après le suicide d'une jeune collègue, le texte a aujourd'hui été paraphé par près de 8000 magistrats, auditeurs de justice et greffiers.

Or, s'il aurait permis une libération de la parole sur ces conditions de travail, cela n'a pas contribué à un changement radical. "Sur le terrain, la situation ne s'est pas améliorée, et plutôt, elle s'est dégradée pour nombre de collègues ou de juridictions", estime ainsi le président de l'Union syndical des magistrats (USM), Ludovic Friat auprès de TF1info, citant des effectifs toujours insuffisants ou des audiences nocturnes qui se poursuivent. "On ne peut pas utilement défendre quelqu'un à deux heures du matin, on ne peut pas utilement juger quelqu'un à deux heures du matin, on ne peut pas décemment faire attendre des victimes jusqu'à deux heures du matin", souligne-t-il encore.

Pour autant, le ministre de la Justice avait tenté de répondre à "l'état de délabrement avancé" de l'institution constaté par les États généraux de la justice. Eric Dupont-Moretti a ainsi décroché pour 2023 une troisième hausse consécutive de 8% de son budget annuel. 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires doivent être engagés d'ici à la fin du second quinquennat Macron, dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, et une hausse de salaire de 1000 euros mensuels en moyenne pour les juges judiciaires a été actée.