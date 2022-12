Adolescent mortellement percuté à Montpellier après France-Maroc : le chauffard pourrait avoir fui à l'étranger

Quelques heures après la mort de l'adolescent, la semaine dernière, des incidents et violences avaient eu lieu dans deux quartiers défavorisés de Montpellier. "Une personne, qui pourrait être mise en cause dans l'affaire mais qui n'est pas le chauffard, a été tabassée. Elle a eu la mâchoire cassée et a été transportée à l'hôpital. L'appartement de cette personne a été saccagé à l'occasion de ce que l'on peut appeler une expédition punitive. Par ailleurs, jeudi soir entre 21h et minuit, des poubelles ont été incendiées, une voiture brûlée. Il y a eu aussi des provocations et des dégradations des véhicules des CRS et des caillassages dans les quartiers de La Mosson et du Petit-Bard", avait indiqué jeudi dernier une source proche de l'enquête à TF1info.

Jeudi dernier, les proches du jeune garçon et la préfecture du département avaient appelé "au calme". "La disparition d’Aymen nous plonge dans une épreuve effroyable. (...) Nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police, justice, pour que l'auteur des faits soit interpellé et jugé", écrivaient ainsi la famille de la victime.

Mardi 20 décembre, un millier de personnes ont défilé dans la ville de l'Hérault, roses blanches à la main, pour rendre un dernier hommage à l'adolescent tué. Après une prière à la grande mosquée Averroès, proche du quartier de la Paillade où vivait Aymen et où il a été percuté, le cortège s'est dirigé en silence vers le cimetière de Grammont, où le jeune garçon a été inhumé.