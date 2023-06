Baccalauréat : un lycée du Val-d'Oise évacué en pleine épreuve de français pour une alerte à la bombe

Rapidement, un périmètre de sécurité a été établi par la police. Les forces de l'ordre, appuyées par une brigade cynophile - avec trois chiens renifleurs - n'ont pas tardé à intervenir. Toutefois, aucun explosif n'a été découvert. Une enquête, confiée à la police judiciaire, a été ouverte. L'objectif est de faire la lumière sur cette affaire et de rechercher le ou les auteurs de ce qui ressemble de plus en plus à un canular.