E.Coli : après le scandale des pizzas surgelées Buitoni, les ventes s'effondrent

Une situation qui s'explique notamment par les témoignages de plusieurs parents d'enfants contaminés à la bactérie E.Coli et qui ont choqué l'opinion publique. "Notre fille ne voit plus, n'entend plus, ne réagit pas, ne mange pas", raconte un père de famille dans notre reportage. Une information judiciaire pour "homicides involontaires", "tromperie" et "mise en danger de la vie d'autrui" a été ouverte le 22 mars.