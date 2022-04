Bagarre filmée au Blanc-Mesnil : une plainte déposée contre les policiers de la BAC

C'est une vidéo devenue virale en quelques heures et qui enregistre plusieurs centaines de milliers de vues. Sur les images de cette séquence tournée au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), deux fonctionnaires de police interdisent l’accès au hall d'un immeuble aux autres jeunes présents et tentent d'empêcher la personne qui immortalise la scène de le faire pendant une bagarre entre un policier de la BAC et un homme.

"Mais c'est quoi ça. (...) Tu me parles de pas filmer", dit celui qui a le téléphone en main et qui fait la vidéo du garçon et du fonctionnaire de police qui échangent des coups dans le hall. Le policier pousse l'appareil du jeune avec sa main. "Touche pas à mon téléphone ! Moi, je te dis sinon je vais rentrer avec toi dans l'immeuble et je vais te casser ta bouche", menace l'homme qui filme. Ce dernier tente ensuite de pénétrer dans l'immeuble pour venir en aide au garçon et dit à l'un des policiers : "Prends ton collègue". Le fonctionnaire lui répond : "Bah vas-y toi, éteins ton film". Un autre policier dit :"C'est bon les gars". La vidéo s'arrête.

Suite à la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la préfecture de police a annoncé, mardi soir via un tweet, que" le préfet de police saisissait l'IGPN aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés par ces images se sont produits".