Des baïnes risquent de se former dimanche et lundi sur les plages du Sud-Ouest, sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Les autorités ont décidé de placer ces plages en alerte maximale pour ces deux jours. Les nageurs sont invités à rester dans les zones surveillées.

Les nageurs du littoral de la Nouvelle-Aquitaine sont invités à la plus grande prudence. Les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de Gironde et de Charente-Maritime, dans le Sud-Ouest, ont été placées en alerte maximale dimanche 23 et lundi 24 juin pour le risque de formation de baïnes, sources de courants marins dangereux pour les baigneurs, ont annoncé ce samedi les autorités.

Le centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest appelle les nageurs à rester "entre les drapeaux de postes surveillés".

Des zones très dangereuses

Piscines naturelles d'apparence anodine, les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades. Surnommées "petites bassines" dans le Sud-Ouest, elles se situent à l'extérieur de la zone de baignade. Comme le précise la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) sur son site, il s'agit en réalité d'un "trou dans le sable formé le long de la plage sur une largeur très variable", qui se remplit d'eau par le mouvement des marées. Les baïnes se forment entre la plage et un banc de sable.

Elles peuvent se repérer assez facilement car elles sont épargnées par les vagues. Mais s'il peut être tentant d'y patauger, l'eau pouvant y être plus chaude, ces zones sont toutefois très dangereuses, car comme le souligne la SNSM, une baïne peut "déborder lorsqu'elle est pleine, sous l'effet des vagues et de la marée" : c'est alors qu'un "fort courant de sortie" peut se créer. Les nageurs risquent ainsi d'être entraînés vers le large, à mesure que la mer se retire de la baïne. "Même un très bon nageur ne peut y résister", prévient la SNSM.

14 morts dans des baïnes en 2023

En 2023, quatorze baigneurs sont morts dans des baïnes sur le littoral atlantique, selon un bilan dévoilé mercredi 24 avril par la préfecture maritime de l'Atlantique. Et la saison 2024 a débuté avec une première victime le 14 avril au Cap-Ferret (Gironde), lorsqu'un quadragénaire est mort en se baignant en dépit d'une alerte maximale.

"On s'attend à ce qu'il y ait d'autres incidents. Le numéro d'appel 196 est fondamental, il nous permet d'avoir une rapidité d'exécution", avait déclaré le préfet maritime de l'Atlantique, qui appelait alors à la "prudence".