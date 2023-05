Banderole anti-Macron : un retraité condamné à suivre un stage de citoyenneté

Depuis, la banderole a été retirée. "Je ne comprends pas, on a des choses plus urgentes en France", peste-t-il aujourd'hui, d'autant qu'il semble prendre le stage de citoyenneté très à la légère. "Une bonne rigolade", indique-t-il. "Je lui dirai avant : écoute, ton baratin, je n'en ai rien à foutre, mais on va se marrer (sic)."

Dans le village, le maire reste toutefois perplexe. "Ça fait un an que la banderole est là", assure Michel Thouin auprès du Figaro. "Il fallait s'arrêter pour la voir, on ne la voyait pas si on regardait la route. Et je ne savais pas que c'était condamnable."