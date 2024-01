Pamiers : des milliers de participants rendent hommage à l'agricultrice et sa fille tuées dans un accident

En Ariège, les agriculteurs ont rendu hommage ce samedi à l'agricultrice et à sa fille tuées dans un accident sur un barrage de Pamiers. Des milliers de personnes, vêtues de blanc, roses blanches à la main, ont tenu à être présents. Le JT de TF1 était sur place.

L'émotion était forte ce samedi à Pamiers (Ariège) lors de la marche blanche en mémoire de l'éleveuse et de sa fille décédées en début de semaine, après avoir été accidentellement percutées sur un barrage d'agriculteurs. "Il y a une foule considérable (...) la solidarité et l'émotion ont dépassé l'Ariège et le monde de l'agriculture", a déclaré Philippe Lacube, président de la chambre d'agriculture de l'Ariège, lors d'un point presse avant le début de la marche.

Un moment digne et silencieux

Comme on peut le voir sur les images en tête de cet article, à 13h30, des milliers de personnes, vêtues de blanc, roses blanches à la main, ont commencé à remplir la cour du lycée agricole pour rendre hommage à Alexandra, qui y avait étudié, et à sa fille Camille, 12 ans, qui devait y commencer des études. "Un seul mot d'ordre pour cette marche : ce sera un moment digne et silencieux et surtout sans aucune récupération politique. Pas de prise de parole donc à venir, pas de banderoles, pas de drapeaux", indique l'envoyée spéciale de TF1.

De fait, les organisateurs ont tenu à ce que les élus "viennent en civil", "sans écharpe" et que la presse "se tienne à l'écart du cortège". Partie du lycée agricole après une minute de silence, aux alentours de 14h, la marche s'est ensuite élancée vers l'entrée de Pamiers, à quelques mètres du lieu où s'est déroulé le drame. Des agriculteurs, présents lors de la nuit du drame, selon Sébastien Durand, vice-président de la FDSEA de l'Ariège et maire de la commune où vit la famille des victimes, y ont tenu une banderole d'hommage, avant que des bus ne ramènent les participants au point de départ.

Le père, Jean-Michel, également percuté lors de l'accident et grièvement blessé, est toujours hospitalisé mais "va de mieux en mieux", a précisé Sébastien Durand, les larmes aux yeux, après l'avoir vu la veille. Ici, le drame a forcément suscité énormément d'émotion, notamment parmi les collègues agriculteurs. Ils ont témoigné auprès de TF1, évoquant une femme solaire, courageuse, une agricultrice engagée, prête à se battre pour ses convictions et pour ce mouvement de contestation qui a été mis en pause ce samedi. Pas de barrages, pas d'actions pour que les agriculteurs puissent être présents sur place, à cet hommage.