De nouvelles violences ont éclaté en Nouvelle-Calédonie, après le transfert en métropole de figures indépendantistes. Sept militants, dont le porte-parole Christian Tein, doivent être incarcérés dans plusieurs prisons de l'Hexagone.

Une nouvelle flambée de violences a eu lieu en Nouvelle-Calédonie dans la nuit de dimanche à lundi, après l'incarcération en métropole de militants indépendantistes. "La nuit a été agitée et marquée par des troubles sur l'ensemble de la Grande terre [l'île principale de l'archipel, NDLR], sur l'île des Pins et Maré, nécessitant l'intervention de nombreux renforts : prises à partie des forces de l'ordre, incendies volontaires et barrages", a indiqué dans un communiqué le Haut-commissariat, représentant de l'État français en Nouvelle-Calédonie.

Ce regain de tension intervient après le transfèrement en métropole, dans la nuit de samedi à dimanche, de plusieurs figures indépendantistes calédoniennes, dont Christian Tein, soupçonné d'avoir orchestré les émeutes sur le "Caillou", pour y être incarcérés. À Dumbéa, au nord de Nouméa, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, les locaux de la police municipale ont brûlé ainsi qu'un garage. Quatre véhicules blindés sont intervenus, dont un de dernière génération – un Centaure.

Barricades, incendies et projectiles

Les affrontements se sont déroulés près d'un garage automobile où des voitures étaient en feu. Quatre militants encagoulés se tenant derrière des barricades de fortune ont lancé des projectiles vers les forces de l'ordre en les invectivant. Près d'un grand magasin de matériel de sport entièrement détruit situé dans les environs, des indépendantistes campaient devant les forces de l'ordre ce lundi en début d'après-midi, l'un d'eux lançant "Libérez nos prisonniers !".

Des affrontements ont aussi opposé les forces de l'ordre à des indépendantistes à Bourail, commune située à moins de 200 km au nord de Nouméa, qui se sont soldés par un blessé. Lundi, dans le quartier de la Vallée-du-Tir, une unité de policiers a délogé des émeutiers d'un barrage en flamme sur un rond-point, selon une source policière.

Le Haut-commissariat a fait état "de plusieurs incendies maitrisés", en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta, ajoutant que "les locaux et des véhicules de la police municipale et de véhicules de particuliers" ont été incendiés. La route qui mène à l'aéroport était bloquée ce lundi en début d'après-midi, et les forces de l'ordre menaient une opération de déblaiement. Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta et l'aéroport international de La Tontouta, qui devait être levé totalement ce lundi, a été réactivé. De nombreuses écoles étaient fermées en raison du regain de violences et la voie express menant à l'hôpital est bloquée des deux côtés, au niveau du pont des érudits Apogoti.

L'archipel du Pacifique Sud est en proie à de violents troubles depuis le 13 mai dernier, nés de la contestation d'un projet de loi de dégel électoral. Les événements ont fait neuf morts, dont deux gendarmes, et d'immenses dégâts, chiffrés à plus d'un milliard d'euros. Figures marquantes d'un collectif d'indépendantistes kanak soupçonné d'avoir orchestré les troubles en Nouvelle-Calédonie, sept militants, dont le porte-parole Christian Tein, ont été envoyés en métropole pour y être incarcérés.

Les conseils des personnes interpellées ont tous indiqué que la décision du placement en détention provisoire en métropole était totalement inattendue et n'a jamais été discutée lors du débat avec le juge des libertés et de la détention, qui s'est déroulé à huis clos, de façon inhabituelle. Le procureur à Nouméa a justifié cette mesure "en raison de la sensibilité de la procédure et afin de permettre la poursuite des investigations de manière sereine, hors de toute pression ou concertation frauduleuse".