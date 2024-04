Bas-Rhin : un homme arrêté après une agression au couteau près d'une école, deux enfants légèrement blessés

Deux enfants de 6 et 11 ans ont été légèrement blessés ce jeudi lors d'une agression au couteau à proximité de leur école à Souffelweyersheim (Bas-Rhin). Les jeunes victimes ont été prises en charge par les secours en urgence relative. Un suspect a été interpellé.

Selon nos informations, le motif terroriste est pour l'heure écarté. Deux enfants de 6 et 11 ans ont été légèrement blessés lors d'une agression au couteau à proximité de leur école à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), près de Strasbourg, ce jeudi 18 avril. Les faits se sont produits en début d'après-midi : selon la gendarmerie, l'enfant de 11 ans a été blessé au couteau devant l'école, et l'autre a été poignardé dans un square à proximité.

Présentant des "blessures superficielles", les enfants ont été hospitalisés en urgence pédiatrique. L'assaillant a été interpellé peu après 14H15 dans le square, toujours selon la même source. Il n'avait plus de couteau en main et s'est laissé faire. Selon la gendarmerie, l'homme né en 1995 n’est "pas connu des services", et ses motivations "ne semblent pas en lien avec une radicalisation".

"Les levées de doutes ont été faites par la gendarmerie, les enfants sont en sécurité, il n'y a plus aucun danger", a annoncé devant l'école le directeur de cabinet de la préfète, Jean-Baptiste Peyrat, invitant les parents à récupérer leurs enfants, qui avaient été confinés dans l'établissement. "Les choses ont été faites avec un grand professionnalisme. Tous les plans ont été appliqués", a-t-il assuré, précisant que l'assaillant n'était pas entré dans l'établissement.

Les enfants ont été confinés un temps dans l'école, tandis que plusieurs véhicules des pompiers et des forces de l'ordre ont pris position devant l'établissement. "J'étais au fond de la cour, on nous a dit de rentrer en classe le plus rapidement possible, de nous mettre sous la table et d'attendre qu'il soit arrêté et qu'on ait le feu vert pour ressortir", a raconté Aude, 9 ans, élève de CE2.