Bas-Rhin : Gérald Darmanin fait fermer une salle de prière "radicale" pour six mois

Fin septembre, le ministère de l'Intérieur avait indiqué avoir lancé cette procédure à l'encontre de cette salle de prière au motif qu'elle diffusait une "idéologie radicale". Son imam, arrivé en 2017, est "connu pour se livrer à un prosélytisme radical dans le Bas-Rhin depuis une douzaine d'années", avait assuré la place Beauvau à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

Il manifeste "une hostilité évidente envers la société française, multiplie les propos provocateurs et hostiles aux valeurs républicaines et encourage les fidèles dans cette vision radicale", avait ajouté le ministère. Dans le détail, il est reproché à l'imam de "diffuser un islam salafiste", de "légitimer la polygamie", d'"appeler à la discrimination contre des Juifs, des homosexuels et des femmes", de "légitimer la violence envers les caricaturistes" et de "se réjouir des attentats avec des propos complotistes", les attribuant à "l’État français, islamophobe".

Selon le ministère de l'Intérieur, plusieurs jeunes fréquentant la mosquée se sont "radicalisés" et certains ont "quitté la France pour aller étudier dans des écoles coraniques, en Égypte ou au Yémen". L'Association franco-maghrébine et africaine d'Obernai (AFMAO), qui gère ce lieu de culte, est par ailleurs accusée de "cautionner" les propos et les agissements de cet imam, "qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation ou modération" de sa part.