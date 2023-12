Bas-Rhin : le frère d'un tueur du Bataclan interpellé en vue de son expulsion

Les forces de l'ordre ont interpellé, vendredi, Karim Mohamed-Aggad, le frère d'un des tueurs du Bataclan, à son domicile de Wissembourg (Bas-Rhin). L'homme a été envoyé au Centre de rétention administrative (CRA) de Metz en vue de son expulsion.

Karim Mohamed-Aggad a été interpellé, ce vendredi 1er décembre à l'aube, par le GIGN à son domicile de Wissembourg, une ville du Bas-Rhin située à la frontière allemande. Deux semaines après avoir été déchu de la nationalité française - le décret a été publié le 15 novembre au Journal officiel -, le frère d'un des tueurs du Bataclan a été interpellé en vue d'une expulsion du territoire. L'homme a ensuite été envoyé au Centre de rétention administrative (CRA) de Metz, où il séjournera le temps de quitter l'Hexagone, "le plus vite possible on l'espère", a commenté pour l'AFP la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier.

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et de l'éloignement des personnes posant un danger à la sécurité de notre pays demandés par le ministre" de l'Intérieur, Gérald Darmanin, précise la représentante de l'État dans le département. Les autorités ont fait appel aux gendarmes spécialisés du GIGN pour que cette arrestation se fasse "en sécurité", comme c'est généralement le cas pour ce genre de situations "extrêmement dangereuses".

L'intéressé est le frère de Foued Mohamed-Aggad, mort lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Avec deux complices, il avait assassiné 90 personnes dans la salle de spectacle parisienne. Né en juillet 1990 à Wissembourg, Karim Mohamed-Aggad a été condamné en 2016 à neuf ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, après avoir passé plusieurs mois dans les rangs du groupe État islamique en Syrie, révèlent les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA). D'après le quotidien régional, il possède les nationalités algérienne et marocaine.