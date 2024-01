Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un pompier disparu depuis mardi

Mardi dernier, Alexandre Dousseau, pompier âgé de 43 ans, a quitté son domicile de Bischoffsheim (Bas-Rhin) en fin d'après-midi mais n'est jamais rentré. De nombreuses recherches ont été entreprises depuis, en vain. Ce vendredi, la gendarmerie du Bas-Rhin lance un appel à témoins pour le retrouver.

Où est passé Alexandre Dousseau? Depuis trois jours maintenant, les militaires de la gendarmerie du Bas-Rhin et ses proches le recherchent activement.

Mardi dernier, cet homme âgé de 43 ans, pompier de profession, a quitté le domicile familial de Bischoffsheim dans le Bas-Rhin aux alentours de 17h25. Il n'a pas pris son véhicule ce jour-là. Il n'est jamais rentré...

Nombreuses recherches

Sa disparition a été rapidement signalée aux gendarmes. Depuis, ces derniers ont effectué de nombreuses recherches sur le terrain pour tenter de le retrouver... en vain.

Une battue citoyenne a également été organisée mercredi mais elle n'a pas permis de retrouver la trace du quadragénaire. Selon une source proche du dossier, ce dernier avait envoyé un "SMS inquiétant" à sa compagne peu avant son départ mardi.

Depuis, Alexandre Rousseau n'a plus fait usage de son téléphone. Sa carte bleue non plus n'a pas été utilisée.

Signalement

Alexandre Dousseau mesure environ 1,80 mètre et est de corpulence athlétique. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une veste et d’un pantalon bleu et aurait emporté un sac à dos avec lui.

Toute personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut contacter la brigade de Rosheim au 03 88 50 40 12.