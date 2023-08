Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à volontaires pour retrouver un jeune homme disparu depuis 20 jours

Dans son appel à témoins lundi, les gendarmes ont donné un signalement précise de François Drid. Le jeune homme de 24 ans est de type méditerranéen. Il est de corpulence mince et mesure 1,78 m. Il a les cheveux châtain foncé et porte une barbe fournie. Il a des lunettes de vue à monture noire et de forme carrée.

Le jour de sa disparition, il était vêtu d’un short turquoise. Il avait un bracelet brésilien vert et bleu délavé, une montre Apple Watch noire, une casquette (Adidas kaki avec logo noir ou Coq sportif beige avec logo blanc) et un sac de randonnée carré noir avec un scratch représentant le drapeau français.

Parmi ses signes distinctifs, le jeune homme a un tatouage de scorpion sur le haut de la cuisse droite et le haut de sa cuisse gauche est recouvert d’une inscription de style graffiti-tag avec un smiley formé par deux points et une parenthèse.

La gendarmerie précise que François Drid est "malade", sans toutefois donner davantage d'informations, et qu'il est susceptible d'avoir une "attitude désorientée".