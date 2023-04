Un pasteur menacé de mort après avoir accueilli un spectacle de pole dance dans son église

"Ça", comme le désigne Daniel Boessenbacher, ce sont les lettres et flyers supportant des menaces de mort qui ont été glissées sous la grille de l'église les 1er et 3 avril, et qui le visaient, pour certaines, directement. "Les deux spectacles des 29 et 30 mars se sont pourtant très bien passés. La salle était pleine, il y a eu beaucoup d'applaudissements. Tout le monde était content. La lecture de ces missives a jeté un froid, et rappelé à certains d'horribles actualités", ajoute le pasteur.