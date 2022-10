Bas-Rhin : un ancien prof, chef scout et maire adjoint, jugé pour trois viols et 34 agressions sexuelles

Les faits ont duré pendant plus de dix ans avant qu'il ne soit inquiété par la justice. Ce lundi matin s'est ouvert devant la cour d'assises du Bas-Rhin le procès d'un professeur de collège, chef scout et maire adjoint, accusé de 34 agressions sexuelles et de trois viols sur des fillettes.

Lunettes rectangulaires, polaire anthracite et cheveux blancs sur un crâne partiellement dégarni, Jean-Christophe Karcher, 50 ans, a pris place dans le box, sans un regard pour l'assistance nombreuse, composée de plusieurs de ses jeunes victimes présumées et certains de leurs parents.

Après l'appel des jurés et des parties civiles, un huis clos partiel a été prononcé à la demande des parties civiles. Étonnamment, seul un journaliste de la presse locale a été autorisé à assister aux débats, ses confrères - y compris l'AFP - étant priés de quitter la salle avant le début des échanges consacrés au parcours de l'accusé.