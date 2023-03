Bas-Rhin : un enfant de 3 ans se coince le bras dans le remonte boules d'un bowling, une plainte déposée

Contactée par TF1info ce vendredi après-midi, la direction du Bax Bowling, assure quant à elle qu'il n'y a pas eu de négligence de la part de son personnel et de défaillance au niveau de ses appareils. "Nous avons ouvert en 2019 et nous n'avons jamais eu d'accident. Quand de jeunes enfants viennent au bowling, ce sont les parents qui, en général, leur donne les boules, ou qui utilisent le toboggan prévu à cet effet pour leur transmettre. Sur les images de vidéosurveillance que nous avons regardées, on voit bien qu'il y a un manque de vigilance de la famille. Ce petit garçon, et un autre enfant présent sont à plusieurs reprises à proximité directe du remonte boules", nous explique Xavier, cogérant de l'établissement.

Ce dernier indique aussi avoir reçu un mail de "la tante de l’enfant victime, qui s’adresse alors à l’équipe du bowling, et qui reconnaît une 'négligence' de leur part à 100%"'. Il rappelle ensuite qu'il "y a des stickers sur les remontes boules avec écrit en gras 'Ne pas toucher', accompagnés d’un dessin montrant une main barrée dans un cercle rouge...". Et d'insister : "Cela semble explicite."

Xavier assure par ailleurs que les employés ont eu une réaction adaptée et dans les temps après cet accident. Enfin, concernant le règlement de la partie, la direction justifie que les employés ont des consignes strictes à ce sujet et "promet de rembourser la famille si celle-ci accepte de lui donner ses coordonnées".