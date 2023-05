Enfant blessé lors d'un rodéo urbain à Beauvais : le jugement du suspect renvoyé en juillet

Rapidement hospitalisé à Amiens, le petit garçon s'est vu délivrer 30 jours d'ITT (incapacité totale de travail), "sous réserve de complication ultérieure". "Il a été traîné avec la moto sur huit mètres... Et c'était l'horreur : du sang, il ne répondait plus, mais juste des sons avec sa gorge. Ses paupières ne s'ouvraient plus. Il a eu une perte de connaissance estimée entre cinq et dix minutes", raconte Anaïs, sa mère, à TF1. Il souffre de plusieurs brûlures aux jambes, de deux fractures crâniennes et d'un saignement cérébral. Ses jours ne sont plus en danger mais il pourrait garder des séquelles dans les années à venir.