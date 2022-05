Beauvais : la justice ordonne la "réouverture provisoire" de la mosquée, fermée pour apologie du djihad

La grande mosquée de Beauvais va rouvrir ses portes. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné ce lundi sa "réouverture provisoire", rapporte l'AFP, alors que la préfecture de l'Oise avait imposé sa fermeture en décembre dernier, pour six mois. En cause, les prêches d'un imam "incitant à la haine", "à la violence" et "faisant l'apologie du djihad", avait-elle justifié.