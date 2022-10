Beauvais : un homme décède après un refus d'obtempérer et une course-poursuite avec la police

Déjà connu de la justice, l'homme effectuait une peine d'un an de prison pour des délits routiers et des violences et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet ajoute qu'il était récidiviste, et purgeait sa peine de manière aménagée, bénéficiant d'une semi-liberté.

Plus tard dans l'après-midi, des tensions ont éclaté dans ce même quartier. D'après la police, une cinquantaine d'individus se sont regroupés et ont dégradé la porte d'entrée du poste de police municipale du quartier voisin des Champs-Dolent. Vers 19h, les CRS ont été appelés en renfort, puis la BAC à 20h45. Les forces de l'ordre ont alors été visées par une trentaine de jets de mortier. Deux personnes, à l'origine des tirs, ont été interpellées et placées en garde à vue.