Bébé décédé dans une crèche à Lyon : le gouvernement saisit l'inspection générale des affaires sociales

Outre une prise en compte de l'émotion suscitée par ce drame à Lyon, il s'agissait de répondre dans l'immédiat aux préoccupations exprimées par les professionnels sur la pénurie de personnels dans les dispositifs d'accueil de la petite enfance. L'élargissement de l'exercice de ces métiers à de "nouveaux profils" fera l'objet d'un arrêté qui devrait paraître d'ici fin juillet. Il devrait permettre notamment la reconnaissance de diplômes étrangers, en particulier européens.

Le ministre a également débloqué deux millions d'euros pour financer une campagne de promotion et de valorisation des métiers de la petite enfance, et suggéré plusieurs mesures. Parmi elles, l'obligation de créer un conseil des parents dans toute crèche, mise en place d'un système de signalement et de suivi national des incidents, obligation périodique d'évaluation externe sur la base d'un référentiel national comprenant la satisfaction des parents, limitation dans le temps de la durée d'autorisation des établissements.