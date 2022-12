Bébés congelés dans le Vaucluse : l'un des nourrissons est mort d'une "fracture crânienne"

"Ses déclarations demeurent évolutives sur le déroulement des faits. Je pense que dans ce dossier, les investigations techniques et scientifiques qui vont être réalisées vont pouvoir permettre d'asseoir déjà un certain nombre de certitudes, tant sur les circonstances que sur les causes des décès", avait indiqué vendredi matin Hélène Mourges, la procureure de la République de Carpentras, au sujet de la suspecte avant que son parquet ne se dessaisisse au profit de celui-d'Avignon compte tenu de la qualification criminelle.

Est-elle la mère des deux bébés ? "Scientifiquement, nous attendons confirmation ou pas de la filiation de ces enfants", avait souligné la magistrate. La réponse n'est pas conne pour l'heure.