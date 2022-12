Bébés congelés dans le Vaucluse : une enquête pour meurtre ouverte

C'est un homme qui a appelé les gendarmes de Mormoiron mercredi pour les alerter de l'éventuelle présence de bébés morts chez une femme domiciliée à Bédoin, au pied du mont Ventoux (Vaucluse). Dès le jeudi matin, les enquêteurs se déplaçaient sur site et découvraient, dans le congélateur de la résidente, deux nouveaux-nés décédés.

"La résidente a été placée en garde à vue jeudi à compter de 11h05 du chef de meurtre sur mineur de 15 ans", annonce ce vendredi dans un communiqué la procureure de la République à Carpentras Hélène Mourges qui s'est immédiatement rendue sur place.

Les techniciens en investigation criminelle ont réalisé des constatations. Un médecin légiste a réalisé un examen de corps et délivré les deux certificats de décès. "Les autopsies des corps seront réalisées lundi à 10 heures à l'institut médico-légal du centre hospitalier de Nîmes afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de la mort", ajoute la magistrate.