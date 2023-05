Belfort : un homme poignardé à mort dans un contexte de rivalité amoureuse

Selon la procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher, "la victime est un ancien compagnon" de la femme avec laquelle il se promenait lorsqu'ils ont été aperçus par le suspect depuis son domicile.

"Nous avons des auditions encore en cours pour être certain quant à la relation actuelle entre la femme et le mis en cause", a précisé la magistrate. Le mis en cause serait également un ancien compagnon de la femme, mère de trois enfants. D'après L'Est Républicain, cette dernière aurait eu le pouce sectionné en tentant de s'interposer.