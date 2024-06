Une fusillade dans la nuit de mercredi à jeudi à Bruxelles a fait deux morts et trois blessés, dont deux avec un pronostic vital engagé. Les faits ont eu lieu dans le quartier de la gare du Midi. La police recherche le ou les auteurs des faits.

De multiples coups de feu et un lourd bilan. Dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 juin, entre 01h00 et 02h00 du matin, des tirs ont éclaté "aux alentours d'un café" de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, faisant deux morts et trois blessés, dont deux pour lesquels le pronostic vital est engagé. L'état du troisième a pu être "stabilisé", selon le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

Le ou les suspects ont pris la fuite. Ils étaient toujours recherchés ce jeudi matin.

Un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue ?

Le quartier de la gare du Midi a été identifié cette année par les autorités de la région de Bruxelles comme un des "hotspots" (hauts lieux) du trafic de drogue, parmi une quinzaine au total sur les 19 communes de la capitale. Mais à ce stade, la police a refusé d'établir un lien avec cette problématique.

Le parquet n'était pas joignable dans l'immédiat, et devait s'exprimer plus tard dans la journée, selon le porte-parole de la police.

Depuis plusieurs années, la Belgique observe une augmentation des violences armées liées à la rivalité entre réseaux de trafiquants de drogue. Des fusillades en pleine rue se produisent à la fois à Bruxelles et à Anvers, dont le port est devenu la première voie d'accès en Europe de la cocaïne importée illégalement d'Amérique du Sud.