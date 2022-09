Quatre suspects arrêtés pour un "projet d'enlèvement" du ministre belge de la Justice

Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice a affirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre "le crime organisé". "Nous ne plierons jamais devant la violence", a-t-il déclaré. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a dénoncé une "menace purement inacceptable". "Nous ne nous laisserons intimider par personne", a-t-il tweeté.

Le parquet fédéral belge avait expliqué samedi avoir "été informé au cours de la semaine dernière d'une possible menace" sur le ministre de la Justice. Une enquête, confiée à un juge d'instruction, a "rapidement indiqué que cette menace devait être prise au sérieux", avait-il ajouté. Le ministre a été placé sous surveillance policière renforcée et a annulé certaines de ses activités. Le parquet n'a voulu donner plus de détails sur l'enquête.