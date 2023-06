Belgique : un homme décède la tête coincée dans un rideau métallique du métro

"On constate depuis un an une hausse des signalements de SDF sur le réseau. On a tiré la sonnette d'alarme à l'automne dernier. Il faut une prise en charge au niveau des autorités et des associations compétentes", a-t-elle poursuivi. Elle a évalué à "60-70%" cette augmentation des signalements.

"C'est le quatrième incident de ce genre depuis le mois de mars et cette fois-ci malheureusement avec des conséquences mortelles", a abondé Walter Derieuw. Les médias bruxellois avaient relayé ces dernières semaines plusieurs cas d'accidents à l'heure de l'ouverture des rideaux automatiques. Jusqu'à présent il ne s'agissait que de "jambes coincées", selon ce dernier.