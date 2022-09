Belgique : un mort lors d'une opération antiterroriste visant les milieux d'extrême droite

La surveillance des milieux d'extrême droite par les services de renseignement et la justice s'est renforcée en Belgique depuis l'affaire Jürgen Conings, un militaire radicalisé lié à l'extrême droite qui avait fui sa caserne avec des armes et des munitions au printemps 2021. Ce militaire de 46 ans, fiché par l'organisme belge d'analyse de la menace terroriste, était soupçonné de vouloir s'en prendre à des représentants de l'État belge et à un virologue connu. Il avait été retrouvé mort dans une zone boisée de la province néerlandophone du Limbourg, dans le nord-est du pays, après une traque de plus d'un mois. L'enquête avait conclu à un suicide par arme à feu.