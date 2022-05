Benjamin Mendy : accusé de viols et agression sexuelle, le footballeur plaide non coupable

Le défenseur de Manchester City ne change pas son axe de défense. Lundi 23 mai, l'international français Benjamin Mendy a plaidé non coupable dans le cadre des poursuites pour des faits de viols et d'agression sexuelle dont il fait l'objet. "Non coupable", a-t-il répété à plusieurs reprises devant un tribunal du nord-ouest de l'Angleterre. La justice le soupçonne d'avoir commis sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur six femmes.

Les neuf chefs d'accusation concernent des faits qui se seraient déroulés entre fin octobre 2018 et août 2021. Toutes les agressions auraient eu lieu à son domicile de Prestbury, près de Manchester. Le 26 août 2021, Benjamin Mendy avait été placé en détention provisoire, avant d'être libéré cinq mois plus tard après le versement d'une caution. Son procès doit avoir lieu le 25 juillet prochain. Soit quasiment un an après les premières révélations.